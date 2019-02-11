Сараево, 11 февраля, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Снежный шторм в Боснии и Герцеговине привел к закрытию автодорог, отмене авиарейсов и спортивных соревнований, 11 февраля передает агентство Associated Press.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Из-за снегопада, метелей и гололеда полностью остановлено движение в ряде горных районов Боснии. Аэропорт Сараево отменил несколько рейсов.

Все мероприятия Европейского молодежного олимпийского фестиваля, проходящего на горе Беласница, отложены до вторника 12 февраля.

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