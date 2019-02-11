Дамаск, 11 февраля, 2019, 22:21 — ИА Регнум. В сирийской пограничной провинции Кунейтра огнем израильских танков разрушена больница, сообщает 11 февраля телеканал Ikhbariya и государственное телевидение Сирии.

Israel Defense Forces Израильский танк

По утверждению телеканала, в здание больницы попали несколько танковых снарядов. Кроме больницы от обстрела пострадала обсерватория в Джубата аль-Хашаб, также израильские военные обстреляли район Телль ад-Даръия.

Стоит отметить, что позднее агентство РИА Новости уточнило со ссылкой на губернатора провинции Кунейтра, что израильские танки произвели пять выстрелов из пушек по лесному району Джубата аль-Хашаб.