Нью-Йорк, США, 11 февраля, 2019, 22:21 — ИА Регнум. Российская Федерация подготовила проект резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, который содержит пункт о поддержке Всемирной организацией суверенитета и целостности Венесуэлы, а также призыв использовать все политические способы урегулирования ситуации, включая «механизм Монтевидео». Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает РИА Новости.

Emilia Garassino Флаг Венесуэлы

Напомним, что Мексика, Уругвай и Карибское сообщество (КАРИКОМ) предложили некоторую «дорожную карту» для запуска процесса урегулирования политического кризиса в Венесуэле. Это и есть так называемый механизм Монтевидео. Он предусматривает четыре этапа: немедленный запуск диалога по урегулированию кризиса в Венесуэле, переговорный процесс, выработку соглашения и его реализацию.

Проблема в том, что проамериканская оппозиция Венесуэлы во главе со спикером Национальной ассамблеи Хуаном Гуайдо заявила о своем нежелании вести переговоры с законными властями страны во главе с президентом Николасом Мадуро.

«Совет Безопасности… настоятельно призывает к урегулированию нынешней ситуации в Боливарианской Республике Венесуэла мирными средствами в рамках ее национальной Конституции и при полном уважении ее суверенитета, территориальной целостности и права на самоопределение венесуэльского народа», — сказано в проекте российской резолюции по кризису в Венесуэле.