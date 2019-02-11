Брюссель, 11 февраля, 2019, 22:18 — ИА Регнум. Рабочая группа ООН по проблемам лиц африканского происхождения призывает Бельгию принести извинения за расизм и преступления колониального периода, 11 февраля передает агентство Associated Press.

В бельгийском Конго

«Мы обеспокоены тем, как в Бельгии обстоят дела с положением прав лиц африканского происхождения, которые испытывают… расовую дискриминацию. Есть явные доказательства того, что расовая дискриминация для Бельгии является эндемической», — считают представители ООН.

По мнению экспертов ООН, Бельгии необходимо «принести извинения» как за современные нарушения, так и «за зверства, совершенные во время колонизации», прежде всего в Конго. А также рассмотреть вопрос о репатриациях конголезцам за преступления колониального периода.

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