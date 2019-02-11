Бангкок, 11 февраля, 2019, 22:07 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Таиланда сняла с выборов главы правительства кандидатуру принцессы Уболтораны Махидол, 11 февраля передает агентство Associated Press.

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Согласно заявлению избиркома, по тайским традициям и закону все члены королевской семьи должны находиться в стороне от политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля король Таиланда Маха Вачиралонгкорн запретил своей сестре баллотироваться в премьер-министры. Принцесса Уболторана намеревалась избираться от оппозиционной партии Thai Raksa Chart.

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