Екатеринбург, 11 февраля, 2019, 22:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге не привитым от гриппа детям могут разрешить посещение образовательных учреждений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В официальном сообщении уточняется, что вице-мэр Дмитрий Баранов намерен отправить в свердловское управление Роспотребнадзора предложение отменить профилактические мероприятия по ОРВИ и гриппу. Это связано с тем, что уровень заболеваемости существенно снизился — на прошлой неделе число заболевших уменьшилось сразу на 6 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ограничительные мероприятия мэрия ввела в конце января в связи со всплеском заболеваемости ОРВИ и гриппом. Детсады смогли посещать лишь привитые дети, а школы и вовсе прекратили образовательный процесс.

С 11 февраля школы снова открылись, но пускают туда лишь привитых детей. Рассерженные родители тех юных горожан, которые не имеют прививки, утром пришли с вопросами в мэрию, а также завалили жалобами прокуратуру.