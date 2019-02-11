Купертино, США, 11 февраля, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Последнее обновление операционной системы iOS, под управлением которой работают iPhone, принесло множество проблем владельцам смартфонов от Apple. Об этом 11 февраля сообщил журнал Forbes.

Пользователи, установившие новое обновление 12.1.4 для iOS, заметили, что после этого мобильный интернет стал работать ужасно, также у них возникли проблемы с сим-картами. Помимо новых ошибок обновление принесло с собой несколько старых, касающихся, в частности, взаимодействия с Wi-Fi.

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Напомним, обновление 12.1.4 для iOS было призвано решить проблему безопасности, обнаруженную в приложении групповых звонков FaceTime. Благодаря ей злоумышленники могли прослушивать разговоры владельцев iPhone.