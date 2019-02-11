Ташкент, 11 февраля, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Гражданин Южной Кореи Донгвук Ли назначен заместителем министра здравоохранения и советником заместителя премьер-министра Узбекистана по вопросам социального развития, сообщает Узньюс.

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Иностранец будет отвечать за комплексное правовое регулирование сферы здравоохранения с имплементацией международных стандартов и рекомендаций ВОЗ, внедрять систему обязательного медицинского страхования и другое.

До этого назначения Ли являлся замминистра по демографической политике министерства здравоохранения и социальной защиты Республики Корея.

Кроме того, введены должности советника премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и базовых отраслей промышленности и советника главы правительства по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев распорядился ввести новую систему работы правительства, согласно которой в структуре Кабинета министров появились должности «советника премьер-министра».