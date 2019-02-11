Москва, 11 февраля, 2019, 21:00 — ИА Регнум. 14 февраля в Детском центре Музеев Московского Кремля откроется программа для детей с проблемами зрения «Кремль на кончиках пальцев». Специально для этой акции методом сканирования и 3D-печати были изготовлены копии портретов русских царей и цариц, а также сделан тактильный макет Кремля. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

Mkrf.ru Тактильный макет Кремля, адаптированный для слабовидящих

Тактильные копии скульптурных портретов позволят детям прикоснуться к ним и «увидеть», как выглядели исторические личности, например, члены семьи первого русского царя Ивана IV. Такая система работы со слабовидящими детьми позволит ребятам приобщиться к истории.