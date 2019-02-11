Москва, 11 февраля, 2019, 20:50 — ИА Регнум. США раскручивают информационно-пропагандистскую кампанию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы оправдать свой отказ от обязательств в рамках соглашения. Об этом говорится в распространённом 11 февраля комментарии МИД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

«Стараясь оправдать своё деструктивное решение о выходе из Договора о РСМД, США раскручивают информационно-пропагандистскую кампанию, основу которой составляют недобросовестные интерпретации и откровенные домыслы», — отмечают в ведомстве.

Подчёркивается, что помимо попыток переложить ответственность за ситуацию на Россию, американской стороной «преднамеренно умаляется значение и обоснованность многолетних российских озабоченностей относительно выполнения соглашения самим Вашингтоном», а также «вбрасывается недостоверная информация о развитии и содержании диалога по встречным претензиям».

МИД обращает внимание, что в публикациях и высказываниях официальных лиц в Вашингтоне утверждается, что Россия «вместо того, чтобы отреагировать на причины обеспокоенности США по ДРСМД, начала выдвигать собственные претензии». В действительности, как подчёркивают российские дипломаты, всё было ровно наоборот:

«Американцы впервые озвучили обвинения в адрес России в 2013 году. Тогда как вопрос об использовании Пентагоном противоречащим договору образом так называемых «ракет-мишеней» ставился Россией с 1999 года, а тему ударных беспилотных летательных аппаратов поднимаем с начала 2000-х годов».

В МИД также отмечают, что заявления американских представителей о том, что Соединённые Штаты якобы подробно ответили на российские претензии, не соответствуют действительности.

«В течение многих лет Россия проявляла максимум терпения, добиваясь от американцев устранения очевидных нарушений ДРСМД. При этом в подтверждение своей позиции приводили аргументированные и технически обоснованные доводы. Однако в Вашингтоне от них попросту отмахивались», — говорится в заявлении.

Напомним, на минувшей неделе Минобороны России предложило США в течение полугода до прекращения действия ДРСМД принять ряд мер для возвращения к его неукоснительному соблюдению.

В частности, Москва предложила Вашингтону уничтожить развёрнутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, разработанные для запуска крылатых ракет Tomahawk, а также ракеты-мишени, которые аналогичны по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности.

В ответ на это в Вашингтоне заявили, что США в полной мере выполняют все свои обязательства в рамках соглашения.

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