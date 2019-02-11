Амстердам, 11 февраля, 2019, 20:42 — ИА Регнум. Руководство голландского футбольного клуба «Витесс» утром 11 февраля провело встречу с главным тренером команды Леонидом Слуцким по поводу неудовлетворительных результатов игры клуба. Об этом сообщает портал ad.nl.

Mikhail Slain Леонид Слуцкий

На встрече со Слуцким присутствовали менеджеры клуба, а также его владелец российский бизнесмен Валерий Ойф. По данным портала, встреча руководства и хозяина клуба со Слуцким была запланирована заранее, однако её характер оказался несколько иным, чем предполагалось изначально, из-за неудовлетворительных результатов игры «Витесса».

Напомним, что «Витесс» в четырех последних матчах (три из них сыграны в рамках чемпионата Нидерландов, и один в Кубке страны) три раза проиграл и один раз сыграл вничью.

«Витесс» критикуют за то, что команда демонстрирует слабую игру и приимущественно оборонительный футбол.

Напомним, что Слуцкий подписал контракт с «Витессом» в марте 2018 года сроком на два года.