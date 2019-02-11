Челябинск, 11 февраля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. В Челябинске 11 февраля умер первый постсоветский руководитель Челябинской области Вадим Соловьёв. Об этом сообщают местные СМИ.

Chelduma.ru Вадим Соловьев

По неофициальным данным, это произошло в тот момент, когда он находился за рулём автомобиля. У него остановилось сердце.

Вадим Соловьёв родился 3 марта 1947 года. Он возглавлял регион в 1991—1996 годах. 22 апреля на выборах губернатора он проиграл. Его преемником стал Пётр Сумин.