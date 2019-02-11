Киев, 11 февраля, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Военный представитель Украины при НАТО (2008−2011 гг.) Петр Гаращук считает, что «к большому сожалению, Минск не выполняет» свою функцию. Соответствующее заявление Гаращук сделал 11 февраля в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя приближение четвертой годовщины со дня подписания Минских соглашений.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Каждый день обстрелы, сегодня обстрелы. Каждый день на востоке нашего государства льется кровь. А первый и второй пункты — это остановка огня и отвод войск. Это не сделано. Но к кому апеллировать нам, обычным гражданам. Конечно к разным международным институциям, но в первую очередь к нашей власти — к тем людям, которых мы выбираем», — сказал Гаращук.

Он также призвал президента Петра Порошенко поднять вопрос открытия представительства ДНР в Италии на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности.

«Для меня такое событие стало чрезвычайно неожиданным… Италия — страна-член НАТО, страна Европейского союза, входит в Совет Европы и в ООН, мощная страна Европы. Как могут европейские институции, к которым принадлежит Италия, соглашаться с таким событием? Обязательно должны быть нота, заявление. Мы ожидаем, что на этой неделе наш президент поедет на конференцию безопасности в Мюнхен. Должно быть заявление из уст нашего президента. Италия голосовала против аннексии Крыма, против оккупации Донбасса на Генеральной Ассамблее ООН. И тут такой курьез», — возмутился Гаращук.

Напомним, в декабре представитель Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Евгений Марчук сообщил, что до 12 февраля 2019 года необходимо провести специальное заседание ТКГ, в ходе которого обсудить, что выполнено из Минских соглашений за четыре года, а что — нет.

«В феврале следующего года исполняется четыре года, когда были приняты очень важные Минские документы. Главным образом это комплекс мероприятий по выполнению. Мы предложили до этого времени провести одно специальное заседание, на котором мы обсудили бы все составляющие: что выполнено, особенно, что не выполнено, а главное — почему», — сказал Марчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе украинское посольство в Италии потребовало немедленно закрыть так называемое представительство ДНР в Вероне. Посольство Украины заявило, что осуждает действия Италии. Соответствующая дипломатическая нота была направлена итальянской стороне от посольства и МИД Украины. Запрос с протестом был также отправлен властям Вероны. На данный момент выясняется статус вышеупомянутого «представительства».

Также известно, что главой «представительства ДНР» в Вероне стал Пальмарино Дзоккателли, который руководил «Региональным комитетом за независимость Венето».