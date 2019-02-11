Вильнюс, 11 февраля, 2019, 20:22 — ИА Регнум. В Вильнюсе сегодня, 11 февраля, состоялась встреча завершившего свои полномочия посла Белоруссии в Литве Александра Короля с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот Facebook посольство Белоруссии в Литве. Александр Король (слева) и Линас Линкявичюс

«В ходе беседы, прошедшей в благожелательной атмосфере, стороны констатировали заинтересованность в дальнейшем выстраивании долговременных добрососедских и взаимовыгодных отношений», — отмечает диппредставительство Белоруссии на своей страничке в социальной сети Facebook, где также приводит фотографии улыбающихся и смеющихся белорусского посла и литовского министра.

Отметим, что Литва в лице в том числе Линаса Линкявичюса является главным критиком проекта Белорусской АЭС. Так, в частности, 7 февраля пресс-служба МИД Литвы распространила комментарий Линкявичюса о решении комитета Конвенции Эспоо признать Белоруссию страной — нарушителем этой конвенции в связи со строительством БелАЭС.

«Долгосрочные объединенные усилия литовских учреждений, международное сотрудничество и активная дипломатическая работа помогли достичь единой позиции ЕС в отношении Островецкой АЭС (так в Литве ошибочно официально называют БелАЭС — прим. ИА REGNUM) и защитить ценности Конвенции Эспоо. Площадка для строительства Островецкой АЭС выбрана необоснованно. Сегодня международное сообщество еще раз подтвердило это», — приводит слова Линкявичюса пресс-служба МИД Литвы.

В Литве негативное решение в отношении Белоруссии, как заявлено официальными властями, впредь будет использоваться на всех возможных международных площадках.