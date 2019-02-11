Нижний Новгород, 11 февраля, 2019, 20:05 — ИА Регнум. ООО «Космокурс» рассматривает возможность строительства частного космодрома в Ардатовском районе. Переговоры о выделении площадки под суборбитальный туризм уже находятся в завершающей стадии, документы готовятся к подписанию.

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Также компания рассматривает вариант строительства в Алькеевском районе Татарии, выбор площадки будет зависеть от конкретных договоренностей, которых удастся достичь с правительствами регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Компания, которая является резидентом «Сколково», уже получила лицензию Роскосмоса на осуществление космической деятельности.

ИА REGNUM напоминает, компания «Космокурс» занимается созданием многоразового суборбитального космического комплекса для туристических полетов в космос. Первый полет запланирован на 2025 год, правда, намеченное место старта на сайте компании указано — Байконур или Капустин Яр.

Экипаж будет включать 6 туристов и инструктора, время полета составит 15 минут, время в невесомости — около 5−6 минут, стоимость такой поездки пока указана в размере $200−250 тыс.