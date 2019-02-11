Тула, 11 февраля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Первые пошли: 11 февраля семь российских субъектов переходят на цифровое телевидение. До этого целевую программу «Развитие телерадиовещания на 2009−2018 годы» опробовали в Тверской области, а следом переключатся Тульская, Магаданская, Пензенская, Рязанская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская Республика.

Tularegion.ru Подключение цифрового телевидения

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Население подготовили

За переходом на «цифру» в Тульской области лично следил губернатор Алексей Дюмин.

«Для нас важно заранее провести всю подготовительную работу, предусмотреть возможные риски, чтобы Тульская область максимально комфортно преодолела этот переходный период», — отметил глава региона.

С населением области во всех муниципалитетах провели встречи и объяснили особенности цифрового телевидения, распространили информационные листовки, плакаты и специальные выпуски газет. Волонтеры и социальные работки рассказывают и показывают как подключить принимающее оборудование.

Заместитель министра цифрового развития, связи имассовыхкоммуникаций РФ Алексей Волин поблагодарил губернатора Тульской области за организацию в регионе перехода на цифровое вещание и отметил, что вся подготовительная работа и информационная кампания были проведены на самом высоком уровне. В частности, за информирование людей через социальные сети и СМИ. Успешный опыт региона будет транслироваться в другие субъекты РФ, которым еще предстоит перейти на «цифру».

Сегодня практически все жители Тульской области уже имеют техническую возможность приема телеканалов в цифровом качестве. Для этого достаточно иметь телевизор или внешний тюнер с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметровую антенну. Все современные модели телевизоров, как правило, оснащены встроенными приемниками. Если же у человека телевизор устаревшей модели, то ему необходимо будет приобрести приставку того же стандарта.

В региональном правительстве предостерегли, что покупать приемное оборудование желательно в специализированных магазинах и не переплачивать за его стоимость недобросовестным продавцам. Комитет по предпринимательству и потребительскому рынку области провел мониторинг стоимости этого оборудования: цена его варьируется от 600 до 1500 рублей.

В Тульском правительстве посчитали, что не всем по карману такая покупка, поэтому подписали постановление о компенсации на приобретение цифрового оборудования для отдельных категорий граждан.

«Как видим, на цифровое вещание первыми перешли в основном компактные регионы центральной России. В Тульской области проводилась кампания по информированию населения (в основном в малодоступных населенных пунктах сельской местности), — комментирует руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко. — Конечно, переход на цифровое вещание создает дополнительные трудности для малоимущих россиян, которые вынуждены будут покупать специальное оборудование. В основном это касается жителей сельской местности. Однако в Тульской области предусмотрена компенсация для семей, имеющих среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума».

После покупки специального оборудования жителям Тулы, Алексина и других крупных городов компенсируют не более 1500 рублей. Тем, кто живет в зонах цифрового эфирного наземного телевизионного вещания (а это 194 населенных пункта) положена компенсация не более 6000 рублей.

Для жителей удаленных населенных пунктов и небольших деревень, где эфирный прием «цифры» будет затруднен или невозможен из-за сложностей рельефа или наличия препятствий для телесигнала, разрабатывается возможность поставки по льготной стоимости абонентских комплексов для приема спутникового сигнала.

Какие каналы станут доступны

Переход на цифровое эфирное вещание телевизионного сигнала позволяет избавиться от недостатков аналогового телевещания, таких, как помехи изображения. Пакеты цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс) и РТРС-2 (второй мультиплекс) будут транслироваться в свободном доступе без взимания платы за подключение и без абонентской платы.

Перечень каналов утвержден правительством РФ и, в отличие от аналогового телевидения, он не зависит от региона проживания и является одинаковым для всех городов и областей России.

Каналы подобраны таким образом, чтобы заинтересовать все группы населения: мужчин и женщин, молодежь и пожилых людей. В их составе — Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр, а также три радиостанции. В состав второго мультиплекса включили РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ и МузТВ.

Прием каналов первого мультиплекса доступен в подавляющем большинстве населенных пунктов. При этом радиус действия многих телевизионных вышек достигает 100 километров, поэтому при наличии хорошей антенны оба мультиплекса можно принимать даже на значительном удалении от города.

Местные ТВ продолжат работу

Пользователи кабельного, спутникового и интернет-телевидения изменений не почувствуют. Те же, кто до настоящего времени принимал аналоговый телевизионный сигнал, могут остаться без ТВ-вещания после перехода на цифру.

Однако областной телеканал «Первый Тульский» продолжит вещание и в аналоге, и в кабеле, и в цифре. Такая же ситуация произойдет с другими местными телерадиокомпаниями. Что именно смотрит человек — «аналог» или «цифру» — можно узнать по логотипу канала: если на экране есть буква «А», то пользователи принимает аналоговое телевидение, которое совсем скоро навсегда уйдет в прошлое.

«То, что Тульская область оказалась среди передовых регионов по внедрению цифрового телевещания, на что указал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, ничего удивительного. Область занимает устойчивые позиции в стране по развитию информационного общества, пару лет назад по численности пользователей сети интернет на 100 человек она была второй в России, — отмечает руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы Евгений Крылов. — Губернатор и правительство уделили переходу на цифровое телевещание самое пристальное внимание. Еще на подготовительном этапе прошла мощная информационная кампания, в которую были вовлечены все администрации районов без исключения, волонтерские группы, ТОСы, организованы встречи и рейды по информированию жителей, малоимущим категориям населения оказана материальная помощь в приобретении приставок».

Зачем нужна «цифра»?

Переход России на цифровое телевещание увеличит возможности просмотра для каждого гражданина. По мнению экспертов, цифровое телевидение передает более качественную картинку, чем аналоговое. В том частотном диапазоне, который сейчас выделен под телевидение, можно передавать несколько аналоговых каналов телевещания и многие сотни, а то и тысячи цифровых.

Кстати, в Европе давно перешли на цифровое телевидение. Соглашение подписали в Женеве. Конкурировать два вида ТВ начали из-за линий использования аналогового — оно создавало помехи для цифровой передачи. Именно поэтому решили отключить первый формат вещания.

В России после апробации перехода на «цифру» в Тверской области всплыли проблемы. Оказывается, большая часть отдаленных населенных пунктов оказалась не готова к переключению. Об этом в Минпромторге России объявили непосредственно перед отключение аналогового сигнала. Согласно данным исследований, до 30,6% всех используемых телевизоров в стране не способно принимать цифровой сигнал. По оценкам экспертов, в стране около 10% домохозяйств смотрят передачи и фильмы при помощи старых антенн. Это порядка 6 млн человек.

В итоге жители пилотного региона после соответствующего сигнала на своих телевизорах побежали в магазины приобретать приставки, на которых нажились недобросовестные продавцы, заламывая цены. Отсюда и возникла идея о компенсации на приобретение спецоборудования малоимущим гражданам и масштабное информирование по всем возможным каналам связи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вторая волна перехода с аналогового телевидения на цифровое начнется 15 апреля и коснется еще 20 регионов России. За ней последует третья — 3 июня изменится способ вещания в остальных 57 регионах. Напомним, в четвертом квартале 2018 года в стране зафиксировали повышение в 2,5 раза спроса на приставки для цифрового телевидения. Формирование сети цифрового телерадиовещания было закончено к концу года.