Москва, 12 февраля, 2019, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 12 февраля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект об устойчивости российского сегмента интернета, сообщает ИА REGNUM.

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Авторы инициативы — члены Совфеда Андрей Клишас, Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) обратили внимание на то, что ключевые элементы структуры, а именно — корневые серверы DNS, которые обеспечивают связанность всего интернета, находятся за пределами РФ. Предполагается установка специального оборудования, «отключающего» российский сегмент интернета от глобальной Сети.

Парламентарии заверяют, что законопроект об устойчивости Рунета не направлен на ограничение доступа граждан в интернет, а призван создать в России замещающую инфраструктуру на случай чрезвычайных обстоятельств. Россия не намерена ограничивать доступ в Сеть, ставить ее под тотальный контроль или ограничивать законные интересы и возможности людей, общественных организаций и бизнеса в информационной среде, отметил ранее Луговой.

Реализация новых норм не потребует дополнительного финансирования из бюджетной системы страны, указали парламентарии. С такой позицией не согласно правительство РФ.

Правительство РФ поддержало законопроект, указав на то, что не определены источники финансирования по обеспечению операторов необходимым оборудованием для пропуска трафика.

Вместе с тем в федеральном бюджете на 2019−2021 годы на запуск и работу Рунета заложено порядка 1,8 млрд рублей (на все три года). При этом 597 млн рублей планируется потратить уже в текущем, 2019 году. Эти средства будут направлены именно на запуск Рунета. Однако для обеспечения работы Рунета потребуется большее финансирование, которое необходимо предусмотреть в 2020 и 2021 годах, сообщалось ранее.