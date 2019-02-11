Кострома, 11 февраля, 2019, 19:37 — ИА Регнум. В январе текущего года костромские многодетные семьи бесплатно получили 9 земельных участков, сообщает пресс-служба губернатора области. Еще 34 земельных участка переданы «иным категориям гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий».

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5 семей получили участки в Костромском районе, 2 семьи — в Галиче, по 1 семье — в Шарье и Поназыревском районе. Земельные участки также находятся в Красносельском, Костромском районах, в Буе и Костроме.

С начала действия закона бесплатные участки получили:

Многодетные семья — 971 участок;

Иные категории граждан — 962;

Предоставлены в аренду — 25.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году многодетные семьи Костромской области бесплатно получили 133 земельных участка общей площадью в 14 гектаров. Большинство семей оформляют участки под индивидуальное жилищное строительство.

Всего с начала действия закона участки под ИЖС оформили более 760 семей. Дома уже построены на 44 участках, на остальных идут подготовительные работы и возведение домов.

Отметим, что кроме многодетных семей бесплатные участки получают ветераны боевых действий, чернобыльцы, олимпийские чемпионы и другие категории льготников: ими зарезервировано 994 участка.