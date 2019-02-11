Москва, 11 февраля, 2019, 19:21 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации рассмотрят обращение Корейской Народно-Демократической Республики об оказании помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий 2018 года. В частности, Москва может предоставить Пхеньяну 50 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 11 февраля, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе встречи с послом КНДР в Москве Ким Хён Чжуном.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

По словам Косачева, российские ведомства прорабатывают обращение властей Северной Кореи с просьбой о безвозмездной поставке 50 тыс. тонн пшеницы для ликвидации ущерба, нанесенного стихийными бедствиями прошлого года.

Сенатор напомнил, что Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь Северной Корее на двусторонней основе, а также по линии международных организаций, в частности, Всемирной продовольственной программы ООН. Так, в 2018 и 2019 годах Россия направит в Северную Корею гуманитарную помощь на сумму $8 млн.