Ереван, 11 февраля, 2019, 19:20 — ИА Регнум. В офисе омбудсмена Армении инициировано производство по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, в рамках которого омбудсмен Арман Татоян посетил экс-президента и находится на связи с адвокатами. Об этом сегодня, 11 февраля, в беседе с журналистами заявил сам омбудсмен Арман Татоян.

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На вопрос журналистов, в каких условиях содержится Роберт Кочарян и имеются ли у него жалобы, Арман Татоян ответил: «Г-н Кочарян содержится в камере один. В уголовно-исполнительном учреждении «Ереван-Кентрон» камеры — небольшие по размерам. У Кочаряна нет жалоб в связи с отношением сотрудников УИУ».

Арман Татоян отметил, что встречался с Робертом Кочаряном практически месяц назад — по своей инициативе.

Омбудсмен также сообщил, что Кочаряну было запрещено свидание с родными, однако после их вмешательства родным была предоставлена возможность встретиться с экс-президентом.

На вопрос, имеются ли у него жалобы на условия содержания, Арман Татоян ответил, что в уголовно-исполнительном учреждении «Ереван-Кентрон» камеры небольшие, но у Кочаряна нет жалоб в связи с отношением сотрудников УИУ.

На другой вопрос о том, выразил ли Кочарян недовольство, касающееся соблюдения его прав, омбудсмен ответил: «Например, в связи с запретом на свидания с членами семьи, в связи с вопросом компьютера. Мы также подняли эти вопросы. В связи с компьютером там есть также законодательные проблемы, то есть, есть запрет по решению правительства, сейчас мы работаем в этом направлении».

Что же касается вопроса о том, может ли Кочарян считаться политзаключенным, Татоян отметил: «Защитник прав человека не обладает правовыми полномочиями, чтобы суметь представить оценку по данному вопросу. Об этом знают как адвокаты, так и господин Кочарян. Защитник прав человека не может давать оценку обвинению».