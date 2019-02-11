Ереван, 11 февраля, 2019, 18:58 — ИА Регнум. В скандале вокруг членa правящей партии Грузии «Грузинская мечта», юриста Эки Беселия обнаружен армянский след. Министерство внутренних дел Грузии сообщило 9 февраля, что армянские правоохранительные органы также участвуют в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту распространения в интернете видео об интимной жизни Беселия.

parliament.ge Эка Беселия

По данным министерства внутренних дел Грузии, именно благодаря поддержке армянских правоохранителей удалось выяснить, что порочащие Беселия кадры, снятые скрытой камерой, были загружены в соцсеть Facebook из одного из уголовно-исправительных учреждений Армении.

Согласно сообщению МВД Грузии, в результате оперативно-розыскных мероприятий и сотрудничества с руководством Facebook было выяснено, что кадры загружены пользователем по имени Буба Ломтатидзе. Его аккаунт, однако, предположительно, принадлежит другому гражданину Грузии, который в настоящее время находится в одной из тюрем Армении за убийство, совершенное в этой стране.

Сотрудники правоохранительных органов Грузии также сообщают, что вместе со своими армянскими коллегами им удалось обнаружить одно из наиболее важных для дела вещественных доказательств.

«В результате сотрудничества армянских и грузинских правоохранителей в результате обыска в камере гражданина Грузии был обнаружен мобильный телефон Samsung», — сообщает МВД Грузии, подчеркивая, что сотрудничество с армянской стороной продолжается.

Скандал вокруг одного из самых влиятельных депутатов парламента Грузии, бывшего председателя парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Эки Беселия разразился в конце января. Всего за несколько дней грузинской полиции удалось выявить тех, кто распространял видео об интимной жизни Беселия. По данным грузинских СМИ, за распространение в интернете этих снимков арестовано 17 человек. Однако главный вопрос о том, кто стоит за скандалом вокруг Беселия, остается открытым.

В конце прошлого года возник острый конфликт между Экой Беселия и однопартийцами по «Грузинской мечте» после того, как депутат высказалась против назначения ряда судей. В ответ на это спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и члены его команды смогли сместить Беселия с должности председателя комиссии по государственно-правовым вопросам. В прессе появились сообщения о том, что Беселия, которая некогда была ближайшим соратником Бидзины Иванишвили, может быть исключена из партии. Несмотря на все это, находящиеся с Беселия в конфликте члены партии «Грузинская мечта» категорически отрицают какую-либо причастность к распространению видеозаписи об интимной жизни депутата.