Порочащие грузинского депутата кадры были опубликованы из армянской тюрьмы
Ереван, 11 февраля, 2019, 18:58 — ИА Регнум. В скандале вокруг членa правящей партии Грузии «Грузинская мечта», юриста Эки Беселия обнаружен армянский след. Министерство внутренних дел Грузии сообщило 9 февраля, что армянские правоохранительные органы также участвуют в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту распространения в интернете видео об интимной жизни Беселия.
По данным министерства внутренних дел Грузии, именно благодаря поддержке армянских правоохранителей удалось выяснить, что порочащие Беселия кадры, снятые скрытой камерой, были загружены в соцсеть Facebook из одного из уголовно-исправительных учреждений Армении.
Согласно сообщению МВД Грузии, в результате оперативно-розыскных мероприятий и сотрудничества с руководством Facebook было выяснено, что кадры загружены пользователем по имени Буба Ломтатидзе. Его аккаунт, однако, предположительно, принадлежит другому гражданину Грузии, который в настоящее время находится в одной из тюрем Армении за убийство, совершенное в этой стране.
Сотрудники правоохранительных органов Грузии также сообщают, что вместе со своими армянскими коллегами им удалось обнаружить одно из наиболее важных для дела вещественных доказательств.
«В результате сотрудничества армянских и грузинских правоохранителей в результате обыска в камере гражданина Грузии был обнаружен мобильный телефон Samsung», — сообщает МВД Грузии, подчеркивая, что сотрудничество с армянской стороной продолжается.
Скандал вокруг одного из самых влиятельных депутатов парламента Грузии, бывшего председателя парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Эки Беселия разразился в конце января. Всего за несколько дней грузинской полиции удалось выявить тех, кто распространял видео об интимной жизни Беселия. По данным грузинских СМИ, за распространение в интернете этих снимков арестовано 17 человек. Однако главный вопрос о том, кто стоит за скандалом вокруг Беселия, остается открытым.
В конце прошлого года возник острый конфликт между Экой Беселия и однопартийцами по «Грузинской мечте» после того, как депутат высказалась против назначения ряда судей. В ответ на это спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе и члены его команды смогли сместить Беселия с должности председателя комиссии по государственно-правовым вопросам. В прессе появились сообщения о том, что Беселия, которая некогда была ближайшим соратником Бидзины Иванишвили, может быть исключена из партии. Несмотря на все это, находящиеся с Беселия в конфликте члены партии «Грузинская мечта» категорически отрицают какую-либо причастность к распространению видеозаписи об интимной жизни депутата.