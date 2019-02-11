Рим, 11 февраля, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Центробанк Италии должен сохранить свою независимость, это важно для развития экономики страны, заявил журналистам в понедельник, 11 февраля, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает информагентство ANSA.

Aleksandrasana Банк Италии

Как сообщалось ранее, лидеры обеих правящих партий Италии вице-премьеры Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо выступили за перемены в руководстве Центробанка. Ди Майо заблокировал назначение одного из заместителей руководителя банка, отметив, что ЦБ нужны серьезные перемены, а его нынешние руководители ответственны за финансовые проблемы страны в последние годы, прежде всего за увеличение числа обманутых вкладчиков разорившихся банков.

Сальвини в свою очередь заявил, что Центробанку в кадровом вопросе требуется «обнуление», а не единичные перестановки. Позже он конкретизировал свою позицию, отметив, что решение будут принимать премьер-министр и министр финансов, а он настаивает не на каких-либо кандидатурах, а на сущностных изменениях. Тезис о важности независимости ЦБ можно поддержать, но независимость не должна означать безответственности, добавил Сальвини.

Премьер-министр Джузеппе Конте сообщил, что в правительстве идут консультации по вопросу о Центробанке. Министр финансов и экономики Джованни Триа призвал сохранить независимость ЦБ. По одной из версий, причиной конфликта между правительством и Центробанком служит желание министров продать часть национального золотого запаса (около 20 млрд евро) и таким образом выполнить свое обещание не повышать НДС.

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