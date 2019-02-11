США, 11 февраля, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Официальный представитель Reebok Global Дэниел Сарро прокомментировал ситуацию со скандальной рекламной компанией бренда в Российской Федерации. Об этом сегодня, 11 февраля, передает радиостанция «Говорит Москва».

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Напомним, что в России местное отделение компании Reebok, которая производит спортивную одежду, довольно странным образом интерпретировало рекламную кампанию бренда #bemorehuman.

В России эта кампания почему-то называлась #нивкакиерамки и носила явно сексистский характер. Так, один из рекламных слоганов этой кампании звучал так: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».

Данная рекламная кампания была крайне негативно воспринята в российском обществе.

Представитель Reebok Global Дэниел Сарро утверждает, что в головном офисе компании понятия не имели о российской версии рекламной кампании #bemorehuman и не согласовывали её. Также Сарро подчеркнул, что разработавший кампанию #нивкакиерамки Александр Голофаст больше не работает в Reebok.

«Его комментарии не отражают взгляды и мнение компании. Такое исполнение нашей акции Be more human, которое было удалено, как только мы о нём узнали, не было согласовано с Reebok», — сказал Сарро.