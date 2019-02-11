Вена, 11 февраля, 2019, 18:38 — ИА Регнум. По мнению экспертов, мировой рынок нефти находится в ситуации большой неопределенности и «пытается выяснить, что будет дальше», 11 февраля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Нефть все ещё пытается выяснить, что будет дальше. С одной стороны, существует история с сокращением производства ОПЕК+, которая в настоящее время сочетается с растущей проблемой поставок из Венесуэлы.

В то же время можно сказать, что многие экономические данные, опубликованные за последние несколько дней, действительно не были обнадеживающими, и торговые переговоры США и Китая… продвигаются не очень быстро», — говорится в отчете консалтинговой компании JBC Energy из Вены.

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