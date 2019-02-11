Москва, 11 февраля, 2019, 18:41 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский кричал банедровские лозунги добровольно, и никто его не заставлял, полагает завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин. Об этом он заявил 11 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя перепалку Зеленского, в которую тот вступил с участниками конфликта в Донбассе, протестовавшими 9 февраля перед зданием Дворца культуры во Львове.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Город Львов в истории тех людей, которые кричат «Слава Украине!», он особый, — сказал Платошкин. — Там было само крупное еврейское гетто во время оккупации на территории СССР. Там была «телефонная акция», когда немцы расстреливали всех представителей интеллигенции, фамилии которых были в телефонном справочнике. Была «мостовая акция», когда с мостов сбрасывали. Была «тюремная акция», когда убивали в тюрьмах».

В то же время Платошкин заявил, что он не согласен с тем, будто радикалы заставили Зеленского кричать бандеровские лозунги.

«Да кто эту мразь заставляет? — риторически поинтересовался дипломат. — Зеленский такая же сволочь. Он и Коломойский финансировали нацистский батальон на Донбассе. Да он ради бабок и ради концертов вам всё что хочешь прокричит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с участниками конфликта в Донбассе, которые протестовали перед зданием Дворца культуры во Львове.

Бывшие военные преградили Зеленскому путь во Дворец культуры и начали задавать шоумену различные вопросы. Некоторые выкрикивали оскорбительные высказывания в адрес актёра. Один из бывших военных вступил с Зеленским в словесную перепалку — разговор шёл на повышенных тонах.

Кто-то из толпы спросил Зеленского, считает ли он русских братьями, после чего бывшие военные неодобрительно загудели.

«Россияне для нас не братья», — ответил Зеленский.

Кроме того, он несколько раз прокричал «Слава Украине!»