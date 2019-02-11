Серов, Свердловская область, 11 февраля, 2019, 18:24 — ИА Регнум. В Свердловской области продолжается расследование уголовного дела о травмировании семилетнего мальчика при скатывании на «бублике» на аттракционе одной из лыжных баз. По предварительным данным, у ледовой трассы не было должного ограждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

defense.gov Тюбинг

Напомним, ЧП произошло в городе Серове 5 января. На лыжной базе ребёнок был вместе со своей матерью. Инструктор позволил им скатываться на «бублике» вместе. По данным следствия, «бублик» вынесло с тюбинговой трассы из-за отсутствия надлежащего ограждения.

В результате ЧП мальчик получил тяжкий вред здоровью: сочетанную травму головы и ног. Его госпитализировали в больницу Серова, а затем перевезли в Екатеринбург.

Сейчас следователи достоверно устанавливают, насколько была безопасна трасса для скатывания. А прокуратура намерена подавать в интересах ребёнка иски в суд о возмещении вреда.