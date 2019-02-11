Киев, 11 февраля, 2019, 18:03 — ИА Регнум. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что действующий сейчас контракт с российской госкорпорацией «Газпром» на транзит газа через украинскую территорию не соответствует требованиям украинского и евросоюзного законодательства и не может быть продлен. Об этом Витренко написал на своей странице в социальной сети Facebook сегодня, 11 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Текущий транзитный контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому он не может быть «продлён», — пишет Витренко.

Он подчеркнул, что транзит газа через Украину может осуществляться исключительно по стандартным евросоюзным условиям, а не по условиям России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти хотят во что бы то ни стало сохранить транзит российского газа через Украину, так как это дает украинскому бюджету многомиллиардные поступления. Россия предложила Украине продлить действующий контракт на транзит, который истекает в конце 2019 года, однако Киев отказался.