Москва, 11 февраля, 2019, 17:59 — ИА Регнум. В Москве закроют для доступа посетителей Мавзолей Владимира Ленина, сообщили журналистам 11 февраля в пресс-центре Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

Анатолий Таранцов Мавзолей Ленина

В качестве причины указано проведение плановых профилактических работ. Ограничения будут действовать с 18 февраля до 16 апреля 2019 года.

Напомним, 22 апреля отмечается день рождения основателя Советского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Мавзолей Ленина был также закрыт от посетителей 1 января.