Москва, 11 февраля, 2019, 17:50 — ИА Регнум. 11 февраля в Большом зале концертного комплекса «Зарядье» в Москве Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского впервые исполнит Симфонию № 8 выдающегося австрийского композитора Густава Малера. Эта симфония Малера — самое масштабное по количеству используемых ресурсов сочинение композитора: большой состав симфонического оркестра, три хора и восемь солистов. В одном из писем Малер признавался: «Это самое значительное из всего, что я до сих пор написал… Представьте себе, что вселенная начинает звучать и звенеть. Поют уже не человеческие голоса, а кружащиеся солнца и планеты».

Kremlin.ru Московский концертный зал «Зарядье»

Надо сказать, что Симфонический оркестр Татарии является последовательным приверженцем творчества Густава Малера — в репертуаре коллектива симфонии 1, 4, 5 и 9. Сам маэстро Александр Сладковский не скрывает, что намерен записать все симфонии австрийского композитора вместе с вокальными циклами.

Также в концерте принимают участие Академический Большой хор «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича, Хор Академии хорового искусства имени В.С. Попова под управлением Алексея Петрова иХор мальчиков Хорового училища имени А.В. Свешникова. Солисты — Ирина Боженко, Вероника Джиоева, Алексей Татаринцев, Василий Ладюк, Евгений Ставинский и другие.