Москва, 11 февраля, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Морские ходовые испытания необитаемого подводного аппарата «Посейдон» начнутся летом 2019 года, сообщает 11 февраля агентство ТАСС, ссылаясь на неназванный источник в военно-промышленном комплексе России.

Mil.ru Подводный аппарат «Посейдон»

По утверждению источника, на данный момент успешно завершены испытания ядерной энергоустановки, и теперь можно приступать к ходовым испытаниям аппарата в море.

Испытания будут проводиться в благоприятных погодных условиях, поэтому их начало запланировано на лето 2019 года.

Источник уточнил, что на первых испытаниях «Посейдон» будет запускаться в море с берегового стенда.

Как сообщало ИА REGNUM, по неофициальной информации, на испытаниях ядерной энергоустановки подводный беспилотник «Посейдон» показал скорость свыше 200 км/час.