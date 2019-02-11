Москва, 11 февраля, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Официальным представителем Toyota на российском рынке ООО «Тойота Мотор» объявил об отзыве 802 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Росстандарта.

マダムのおじいちゃん Toyota Prius

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Toyota Prius, произведенные в период с 7 мая 2009 года по 29 января 2014 года.

Сообщается, что данные транспортные средства были спроектированы таким образом, чтобы в случае ошибок гибридной системы автомобиль входил в аварийный режим. Между тем выявленный дефект создаёт вероятность того, что машина не сможет войти в аварийный режим, в результате чего потеряет мощность и заглохнет.

На отзываемых автомобилях будет выполнено обновление программного обеспечения распределения питания. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для автовладельцев.