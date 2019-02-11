Вашингтон, 11 февраля, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Командующий Центральным командованием ВС США генерал Джозеф Вотел заявил 10 февраля, что американские военные, скорее всего, начнут вывод своих войск из Сирии в ближайшие недели. Однако он уточнил, что всё будет зависеть от ситуации на местах.

(сс) Sgt. Taylor Hoganson. U.S. Army Солдаты США

По мнению генерала, перемещение людей легче, чем перемещение оборудования, поэтому сейчас войска США стараются избавиться от того оборудования, которое им не нужно. Кроме этого, он заявил, что численность американских войск в Ираке будет оставаться на прежнем уровне. По имеющимся данным, в этой стране находится около пяти тысяч военных.

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на действующих и бывших американских чиновников, проинформировал о том, что вывод войск США из Сирии начнется в середине марта этого года и будет закончен в апреле. ИА REGNUM сообщало об этом.

Следует заметить, что в ходе слушаний в Конгрессе США генералу Джозефу Вотелу был задан вопрос, был ли он заранее предупрежден о решении президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Генерал ответил, что данное решение предварительно с ним не обсуждалось.