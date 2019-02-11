Душанбе, 11 февраля, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Национальный авиаперевозчик Таджикистана «Таджик Эйр» не будет признан банкротом, принято решение наладить его стабильную деятельность. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщил журналистам недавно назначенный на свой пост директор госавиакомпании Дилшод Исматуллозода.

(сс) Borya2305Bear Боинг Tajik Air

«Принято правительственное постановление о выводе авиакомпании «Таджик Эйр» из финансового кризиса на 2018−2023 годы. Согласно данному постановлению принят план мероприятий, который мы постепенно реализуем», — сказал он.

Исматуллозода рассказал также и о том, что в 2018 году прибыль компании снизилась по сравнению с предыдущим годом на 4,3 млн сомони (30 млн рублей) и составила 573,7 млн сомони (3,9 млрд рублей), а расходы, напротив, повысились на 77,9 млн сомони (541 млн рублей), составив 654,4 млн сомони (4,5 млрд рублей).

Тем не менее, «изучая пути вывода компании из сложившейся ситуации», в «Таджик Эйр» планируют сократить расходы, внедрить новые технологии, расширить авиапарк и даже погасить кредиты. Правда, на какие средства это будет производиться — не совсем понятно. Новый директор сообщил , что дополнительные средства для погашения задолженностей авиакомпания может привлечь, продав неликвиды, находящиеся на балансе авиаперевозчика.

Читайте ранее:Национальный авиаперевозчик Таджикистана распродает самолеты

Когда «Таджик Эйр» возобновит полеты, глава госавиакомпании ответить затруднился, подчеркнув только, что перевозчик в этом заинтересован: «Чем раньше, тем лучше».

На сегодня, по данным директора, компанией эксплуатируется всего один самолет — АН-28. Один самолет сейчас находится в аэропорту Внуково — ему проведен ремонт, но у компании нет денег, чтобы оплатить эти услуги. Еще один «Боинг» долгое время был арестован за долги перед ОАО «Топливозаправочная компания». Но, отметил Исматуллозода, «в минувшую пятницу мы пришли к мировому соглашению, сейчас снять арест на этот борт», и вскоре можно будет возобновить его эксплуатацию.

Напомним, что «Таджик Эйр» в начале января 2019 года приостановила свою основную деятельность, значительная часть сотрудников отправлена в бессрочный отпуск без содержания.