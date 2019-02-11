Боровск, Калужская область, 11 февраля, 2019, 17:33 — ИА Регнум. На территории Пензенской области задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки в Боровском районе Калужской области. Мужчина был доставлен в Боровск. На допросе он признался в совершении преступления, пояснив, что мотивом убийства стала ревность. Об этом 11 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по Боровскому району СУ СК России по Калужской области Анастасия Худякова.

Kaluga.sledcom.ru Следственный эксперимент с манекеном.

По её словам, 26 января 2019 года в одном из домов микрорайона Роща калужского города Боровск было обнаружено тело 60-летней женщины с телесными повреждениями. С места происшествия следователями были изъяты объекты для исследования на предмет выявления следов пальцев рук и биологических следов. При проведении судебно-медицинской экспертизы у погибшей обнаружены множественные переломы, травма головы и грудной клетки.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело. Оперативники выяснили, что в 2018 году погибшая сожительствовала с мужчиной, а затем в течение нескольких дней не выходила на связь с родственниками. Сожитель женщины пропал. Проанализировав обстановку на месте происшествия, а также получив результаты экспертиз, следователи выдвинули ряд версий, основной из который стала совершение преступления сожителем погибшей.

По словам задержанного в Пензенской области мужчины, подозреваемого в убийстве, 20 января 2019 года он увидел в доме чужие перчатки, и, разозлившись, избил сожительницу, а затем скрылся с места преступления.

Судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.