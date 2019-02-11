Воткинск, Удмуртия, 11 февраля, 2019, 17:24 — ИА Регнум. В результате пожара в частном доме в Удмуртии погибли три человека. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

18.mchs.gov.ru Пожарные

Пожар произошел в частном доме в городе Воткинске, расположенном к северо-востоку от Ижевска. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что частный жилой дом охвачен огнем.

Через полчаса пожарным удалось справиться с огнем. В ходе разбора завалов сгоревшего дома были найдены тела трех погибших. Личность погибших устанавливается.

Также выясняется причина возгорания. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.