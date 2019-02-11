Сеул, 11 февраля, 2019, 17:31 — ИА Регнум. Жителям Южной Кореи, которые снимают жилье в отдаленных районах столицы, тратят 800 тыс. вон (~$714,6) в месяц на жилье и транспорт, сообщает YTN.

(сс) Luke Hoagland Корейцы

Согласно исследованию ученого Пак Ми Сон из исследовательского института Korea Research Institute for Human Settlements, в среднем житель города Сеула тратит на аренду жилья 687 тыс. вон (~$613,66), а на транспортные расходы — 117 тыс. вон (~$104,5).

Кроме того, стоимость съемной квартиры в г. Сеул может достигать 910,700 тыс. вон (~$813,48). Кроме того, самые высокие транспортные расходы были обнаружены в Инчхоне — 124 тыс. вон (~$110,76).

Согласно полученным данным, в среднем на оплату жилья и транспортные расходы у жителей Сеула уходит 25,3% от заработной платы, в Инчхоне — 22,3%, для городов провинции Кёнгидо — 21,7%.