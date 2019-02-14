Пномпень, 14 февраля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. В Камбодже пользуются популярностью путешествия водными видами транспорта. Для того, чтобы добраться от столицы государства Пномпеня до города Сиамрип, в котором расположен главный туристический объект Камбоджи — храмовый комплекс Ангкор-ват, фотокорреспондент и дизайнер ИА REGNUM лично опробовала путешествия по воде.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Деревня на реке Тонлесап

Ольга Шклярова ИА REGNUM Вояж по Тонлесап

В Камбодже две основные водяные артерии — Меконг и Тонлесап, на которой стоит город Пномпень. Сначала необходимо пару часов плыть по реке вверх, для этого по маршруту курсирует старая советская «ракета», потом переплыть озеро Тонлесап, а дальше ещё немного подняться по реке Сиамрип. Весь путь занимает примерно шесть-семь часов. Обе реки активно используются в качестве водных дорог.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тонлесап

Ольга Шклярова ИА REGNUM Река Тонлесап

Ольга Шклярова ИА REGNUM Река Сиамрип

Ольга Шклярова ИА REGNUM Жители побережья имеют собственный водный транспорт

На протяжении всего Тонлесапа можно встретить множество плавучих деревень — это дома, поставленные на плоты. Они стоят на якорях, но в случае подъёма воды становятся мобильными. Все остальные строения держатся на сваях, потому что река очень коварная и большая, часто разливается из-за дождей. Обычных деревень тоже очень много, причём буддийские и мусульманские стоят вперемешку.

Если вдруг вам встретится каменная белая женщина спиной к реке, знайте, что это Гуань-инь — восьмая женская аватара Будды. Её в Камбодже любят меньше, чем в соседнем Вьетнаме, но почитатели есть.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тонлесап

Ольга Шклярова ИА REGNUM Деревни на берегах Тонлесап

Ольга Шклярова ИА REGNUM Буддийский храм на берегах Тонлесап

Ольга Шклярова ИА REGNUM Река Тонлесап

Ольга Шклярова ИА REGNUM Плавучие дома на Тонлесап

Ольга Шклярова ИА REGNUM Жизнь камбоджийцев связана с водными артериями

Ольга Шклярова ИА REGNUM Буддийские храмы на реке Тонлесап

«Ракета» проходит один раз в одну сторону и один раз в обратную в течение дня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Вояж по Тонлесап

Коровы в Камбодже очень худые по большей части из-за жары — в феврале температура воздуха достигает 37 градусов: страна далеко от морского побережья. То же касается и людей — их худоба связана, скорее, с сильной жарой, чем с недоеданием, как может показаться на первый взгляд. Для сравнения, на южном побережье соседнего Вьетнама в это время года не более 27−30 градусов. А в Ханое и вовсе холода.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Камбоджийские коровы худы от жары

Ольга Шклярова ИА REGNUM Местные

Ольга Шклярова ИА REGNUM Камбоджийские коровы худы от жары

Ольга Шклярова ИА REGNUM Жизнь камбоджийцев связана с водными артериями

Ольга Шклярова ИА REGNUM Местная фауна

Ольга Шклярова ИА REGNUM Жизнь камбоджийцев связана с водными артериями

Ольга Шклярова ИА REGNUM Буддисты на берегу

Ольга Шклярова ИА REGNUM Камбоджийская фауна

Река Сиамрип поменьше Тонлесапа, но движение там ещё энергичнее, даже есть разметка знаками. Вода мутная из-за типа почв. Стоит отметить, что такое водное путешествие было очень недешёвым по камбоджийским меркам — оно обходится в $35.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Рыбалка на реке Сиамрип

Ольга Шклярова ИА REGNUM Река Сиамрип

Напомним, что Королевство Камбоджа — это государство в Юго-Восточной Азии, на юге полуострова Индокитай. Государство граничит с Вьетнамом, Лаосом и Таиландом. Камбоджу населяют более 15 млн человек, большинство из них кхмеры. С 2004 года по настоящее время государством управляет король Нородом Сиамони.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Камбоджийская деревня

Ольга Шклярова ИА REGNUM Храмы на побережье