Пномпень, 14 февраля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. В Камбодже пользуются популярностью путешествия водными видами транспорта. Для того, чтобы добраться от столицы государства Пномпеня до города Сиамрип, в котором расположен главный туристический объект Камбоджи — храмовый комплекс Ангкор-ват, фотокорреспондент и дизайнер ИА REGNUM лично опробовала путешествия по воде.

Ольга Шклярова ИА REGNUM
Деревня на реке Тонлесап
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Вояж по Тонлесап

В Камбодже две основные водяные артерии — Меконг и Тонлесап, на которой стоит город Пномпень. Сначала необходимо пару часов плыть по реке вверх, для этого по маршруту курсирует старая советская «ракета», потом переплыть озеро Тонлесап, а дальше ещё немного подняться по реке Сиамрип. Весь путь занимает примерно шесть-семь часов. Обе реки активно используются в качестве водных дорог.

Ольга Шклярова ИА REGNUM
Тонлесап
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Река Тонлесап
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Река Сиамрип
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Жители побережья имеют собственный водный транспорт

На протяжении всего Тонлесапа можно встретить множество плавучих деревень — это дома, поставленные на плоты. Они стоят на якорях, но в случае подъёма воды становятся мобильными. Все остальные строения держатся на сваях, потому что река очень коварная и большая, часто разливается из-за дождей. Обычных деревень тоже очень много, причём буддийские и мусульманские стоят вперемешку.

Если вдруг вам встретится каменная белая женщина спиной к реке, знайте, что это Гуань-инь — восьмая женская аватара Будды. Её в Камбодже любят меньше, чем в соседнем Вьетнаме, но почитатели есть.

Ольга Шклярова ИА REGNUM
Тонлесап
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Деревни на берегах Тонлесап
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Буддийский храм на берегах Тонлесап
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Река Тонлесап
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Плавучие дома на Тонлесап
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Жизнь камбоджийцев связана с водными артериями
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Буддийские храмы на реке Тонлесап

«Ракета» проходит один раз в одну сторону и один раз в обратную в течение дня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM
Вояж по Тонлесап

Коровы в Камбодже очень худые по большей части из-за жары — в феврале температура воздуха достигает 37 градусов: страна далеко от морского побережья. То же касается и людей — их худоба связана, скорее, с сильной жарой, чем с недоеданием, как может показаться на первый взгляд. Для сравнения, на южном побережье соседнего Вьетнама в это время года не более 27−30 градусов. А в Ханое и вовсе холода.

Ольга Шклярова ИА REGNUM
Камбоджийские коровы худы от жары
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Местные
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Камбоджийские коровы худы от жары
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Жизнь камбоджийцев связана с водными артериями
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Местная фауна
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Жизнь камбоджийцев связана с водными артериями
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Буддисты на берегу
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Камбоджийская фауна

Река Сиамрип поменьше Тонлесапа, но движение там ещё энергичнее, даже есть разметка знаками. Вода мутная из-за типа почв. Стоит отметить, что такое водное путешествие было очень недешёвым по камбоджийским меркам — оно обходится в $35.

Ольга Шклярова ИА REGNUM
Рыбалка на реке Сиамрип
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Река Сиамрип

Напомним, что Королевство Камбоджа — это государство в Юго-Восточной Азии, на юге полуострова Индокитай. Государство граничит с Вьетнамом, Лаосом и Таиландом. Камбоджу населяют более 15 млн человек, большинство из них кхмеры. С 2004 года по настоящее время государством управляет король Нородом Сиамони.

Ольга Шклярова ИА REGNUM
Камбоджийская деревня
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Храмы на побережье
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Равнины Камбоджа