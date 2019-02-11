Ярославль, 11 февраля, 2019, 17:12 — ИА Регнум. Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым отправится в Сочи, где примет участие в Российском инвестиционном форуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Инвестиционный форум

Форум будет работать два дня — 14 и 15 февраля. Это площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала российских регионов. Ярославская область традиционно принимает участие в этом мероприятии. Результатами становится договоренности о сотрудничестве, в том числе межрегиональные. Так, в 2018 году по результатам форума были подписаны десять соглашений, часть из них уже реализованы. Например, рыбинский завод «Вымпел» производит для Крыма пассажирские суда на подводных крыльях. Две таких «Кометы 120 М» с лета прошлого года вышли на маршрут Севастополь-Ялта, планируется построить еще два таких корабля. Еще один результат участия ярославской делегации в инвестфоруме-2018 — возможность завершить в этом году строительства Тутаевской парогазовой тепловой электростанции. Договоренность о выделении на эти цели 2,4 миллиарда рублей была достигнута с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Тутаевцы получат новые рабочие места, вместе с тем вырастет надежность теплоснабжения жителей, появятся новые энергетические мощности, а значит, и перспективы для развития промышленности.

По итогам форума-2018 при содействии Внешэкономбанка также развивается инфраструктура туристско-рекреационного комплекса «Золотое кольцо» в Переславле-Залесском.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов высоко оценивает потенциал этой площадки:

— Мы уверены, что работа на этой площадке будет способствовать дальнейшему развитию кооперационных связей с крупными отраслевыми компаниями, укреплению сотрудничества с другими субъектами РФ. Это позволит Ярославской области и дальше оставаться в лидерах по темпам развития промышленности, — считает губернатор.

В этот раз делегация Ярославской области, которая отправляется в Сочи, рассчитывает на столь же высокие результаты, как и в 2018 году. В рамках форума предполагается подписание соглашений с партнерами региона, запланирован ряд переговоров с российскими и зарубежными компаниями. Как поясняют в правительстве Ярославской области, должны состояться встречи с генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности корпорации «Ростех» Дмитрием Леликовым, генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным и другими.