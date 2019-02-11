Мурманск, 11 февраля, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Грузооборот морских портов России за январь увеличился на 5,6% до отметки 67,61 млн тонн. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

Tom Thiel Порт в Мурманске

Большая часть от общего объема приходится на наливные грузы — 39,42 млн тонн, что на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем перевалки сухих грузов в январе составил 28,19 млн тонн, рост по данному виду грузов составил всего 0,3%.

Стремительнее остальных растет перевалка грузов в портах Арктического бассейна. За первый месяц года в данном регионе грузооборот вырос на 25,3% до 9,37 млн тонн. Такая динамика достигнута за счет перевалки наливных грузов, которая выросла за указанный период на 35,8% до 6,81 млн тонн. Сухих грузов в портах Арктики было обработано 2,56 млн тонн — рост 4,0%.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна сократился на 0,1% до 20,91 млн тонн. Порты Азово-Черноморского бассейна увеличили показатели по перевалке на 5% до отметки 20,99 млн тонн.

Объемы грузов, переваленных в российских портах на Каспии, остаются незначительными — 0,48 млн тонн, прирост составил 3,7%. На Дальнем Востоке объем перевалки в портах составил 15,85 млн тонн, на 4,6% больше, чем в январе 2018 года.

Напомним, одной из приоритетных задач в сфере морского транспорта сегодня является достижение показателя 80 млн тонн транзита по Северному морскому пути, и в том числе наращивание грузооборота в портах российской Арктики.

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Северный морской путь (СМП) — это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские ворота и Югорский Шар.

Транзитными трассами являются пути вдоль побережья Арктики с октября по май, исключая Берингов пролив, пролив Лонга и Карские Ворота. При сквозном передвижении на западном участке Северный морской путь наиболее благоприятным является в июне и июле, если идти через проливы Югорский Шар и Карские Ворота. В период с сентября по октябрь нужно обходить вокруг мыса Желания. В августе можно с одинаковой эффективностью использовать любое направление.