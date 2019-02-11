Вильнюс, 11 февраля, 2019, 17:02 — ИА Регнум. В Литве в эти дни, 11−12 февраля, проходит визит министра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексея Авраменко, который прибыл совместно с руководством концерна Белнефтехим и представителями Белорусской нефтяной компании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Товарный поезд

Делегация уже встретилась с главной транспортного ведомства Литвы Рокасом Масюлисом, отмечает пресс-служба посольства Белоруссии в Литве.

«Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в транспортной сфере, в том числе подготовку к предстоящим в Республике Беларусь II Европейским играм 2019 года в городе Минске», — отмечает диппредставительство Белоруссии на своей странице в социальной сети Facebook.

12 февраля программой запланировано посещение Клайпедского государственного морского порта с целью обсуждения условий и возможностей перевалки белорусских грузов.

Напомним, оборот белорусских грузов в порту Клайпеды составляет, только по официальным литовским данным, порядка 30% всего грузооборота, а Белоруссия является главным клиентом Литвы в области транзита.

При этом Литва является самым главным критиком проекта Белорусской АЭС, а 7 февраля власти Литвы объявили об «исторической победе» Литвы над БелАЭС — решением женевского Совещания сторон Конвенции Эспоо объявлено, что белорусская сторона не предоставила общественности «достаточной» информации в поддержку обоснования выбора Островецкой площадки для строительства БелАЭС, а Белоруссия в целом, стараниями Литвы, названа страной-нарушителем конвенции.

«Решение максимально благоприятное для Литвы. Сегодня в соглашении стран был утвержден вывод о том, что Белоруссия при строительстве БелАЭС нарушила международные соглашения и конкретно Конвенцию Эспоо, и нарушила эту конвенцию по трем статьям. Так что это окончательное решение», — комментировал 7 февраля литовскому агентству BNS министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. В Литве решение названо «моральным козырем» и «пятном на репутации БелАЭС», которое теперь Литва сможет использовать в любых международных форматах.