Махачкала, 11 февраля, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Установлен регион России, в котором выявлен самый низкий уровень доступности бензина для населения. Это Дагестан. На среднемесячную зарплату здесь можно приобрести 483 литра топлива марки АИ-92. Её стоимость на середину января составила 43,92 рубля за литр.

(сс) mroach Пустой бак

На нижних строчках рейтинга, опубликованного 11 февраля РИА Новости, расположись и остальные субъекты СКФО. На одну строчку выше Дагестана, то есть на 84-м месте, находится Карачаево-Черкесия, где на среднюю зарплату можно купить 508 литров бензина марки АИ-92 при цене 43,08 рублей за литр.

Кабардино-Балкария заняла 83-е место (517 литров), Чечня — 79-е (536 литров), Ингушетия — 75-е (547 литров), Северная Осетия-Алания — 74-е (553 литра). Выше остальных среди регионов Северного Кавказа, на 66-й позиции, находится Ставропольский край, где на среднемесячную зарплату можно приобрести 574 литра топлива марки АИ-92 по 43,56 рублей за литр.

Наиболее доступный бензин у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, где на среднюю зарплату можно купить 2006 литров в месяц. Второе место за Москвой (1669 литров), третью позицию занял Ненецкий автономный округ (1558 литров). Средний показатель по России ровняется 896 литрам.

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Напомним, ранее агентство РИА Рейтинг выяснило, что Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина. Сравнивались цены на топливо марки АИ-95 по состоянию на середину января, а для Норвегии, Казахстана и Украины — по итогам декабря 2018 года.

Стоимость литра бензина в России, согласно исследованию, в среднем составляет 45 рублей. Самая низкая цена за литр в Казахстане — 30,9 рубля в пересчете на российскую валюту. Третью и четвёртую строчку заняли Белоруссия (46,9 рубля) и Украины (72,1 рубля). Дороже всего бензин обходится населению Нидерландов, Норвегии, Дании, Италии и Греции (от 112 до 117,7 рублей).