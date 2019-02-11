Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 11 февраля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Жители ямальского города Ноябрьск возмущены стоимостью билетов в Симферополь от местной авиакомпании. Свои претензии они предъявили на официальном портале городских властей. В авиакомпании ситуацию не комментируют, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) ThePixelman Самолет

«Зашла посмотреть цены на билеты до Симферополя! На троих туда-обратно почти 170 тысяч! И это — субсидированные! За сколько ж можно на юг нашей России тогда долететь без субсидии, страшно подумать! И на такие деньги машину можно купить и на ней поехать!» — сообщает местная жительница на портале «Мой Ноябрьск», где ноябряне высказывают свои претензии и пожелания.

Ямальцы уже подсчитали, что за эти деньги можно провести девять дней в пятизвёздочном отеле Турции, или девять дней в 4-звёздочном отеле Туниса, или отдохнуть две недели во Вьетнаме.

Действительно, на сайте региональной авиакомпании указана стоимость билета экономкласса на 4 июня из Ноябрьска в Симферополь. В одну сторону перелёт обойдётся почти в 24 тыс. рублей, а премиум-класса — 55,6 тыс. рублей.