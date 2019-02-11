Ростов-на-Дону, 11 февраля, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Крупнейший агрохолдинг в России, расположенный в Ростовской области, оживает. На предприятии «Евродон» запущен мясоперерабатывающий комплекс, находившийся с октября 2018 года в вынужденном простое. Объём инвестиций в проект — почти 80 млн рублей. Как уточняет пресс-служба группы компаний 11 февраля, «проведено полное техническое обновление оборудования, ремонт и регламентные работы».

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По информации компании, на предприятии планируется двухсменный график работы. К апрелю штат сотрудников удвоится, что поможет трудоустроить1,5 тыс. специалистов. Производственная мощность комплекса в феврале превысит 2 тонны мяса птицы в живом весе, затем загрузку планируется увеличивать.

Кроме того, до конца февраля предполагается ввести цех по производству колбасных изделий.

«Все процедуры будут проходить в соответствии с выработанным ранее планом. Подчеркну, что на сегодняшний день по-прежнему главная задача антикризисной команды «Евродона» — найти стратегического инвестора», — указали в «Евродоне».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, кризис у группы компаний «Евродон» стал одним из главных экономических событий 2018 года. Предприятие начало терпеть многомиллионные убытки после того, как на площадках компании был обнаружен птичий грипп. Оперативно возместить ущерб, который нанесла болезнь, не удалось.

В конце 2018 года ГК «Евродон» было перечислено из региональной казны около 144 млн рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам из федерального и областного бюджета. Также правительство Ростовской области обязалось возместить ущерб, который нанёс агрохолдингу птичий грипп, на сумму 180,5 млн рублей.

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