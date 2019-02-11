Калуга, 11 февраля, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Калуга сохраняет лидерство среди городов-столиц субъектов Центрального федерального округа по многим социально-экономическим показателям развития, заявил сегодня, 11 февраля на заседании областного правительства глава Калуги Дмитрий Разумовский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский

По словам калужского градоначальника, в числе важных итогов 2018 года — увеличение в фактических ценах на 17,3% объема отгруженной продукции крупными и средними предприятиями города (411,9 млрд рублей). На 8% перевыполнен план по строительству жилья. По сравнению с соседними городами в Калуге сохраняется самый низкий уровень зарегистрированной безработицы (0,17%) и относительно высокий в Центральном федеральном округе уровень рождаемости. Исполнение доходной части бюджета в Калуге составило 12,2 млрд рублей, что на 11,3% выше уровня 2017 года.

«Конкурентными преимуществами областного центра являются его выгодное географическое положение, развитая экономическая база, стабильный рост бюджетной обеспеченности в расчете на одного жителя. Калугу также отличает относительно благоприятная экологическая ситуация и высокий кадровый потенциал», — сказал глава городской администрации.

Говоря о предстоящих планах, Дмитрий Разумовский отметил, что они соответствуют «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года». В числе приоритетных направлений градоначальник назвал реализацию социальной политики и концепции «Умного города», создание комфортной городской среды и развитие городских пространств, обновленную экономическую и инвестиционную политику.

Кроме того, в ближайшие два года в Калуге планируется реализовать проекты реконструкции купола бывшего городского рынка, строительства новой мануфактурной фабрики Bosco, гипермаркета «Глобус», а также участия Калуги в программе модернизации российских городов. В областном центре завершается работа по внедрению мер финансовой и имущественной поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере информационных технологий, индустрии гостеприимства, оказания социальных услуг.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, наряду с появлением новых отраслей экономики важно обеспечить успешную работу предприятий традиционной промышленности.

«Мы, с одной стороны, должны бережно относиться к тому, что имеем, а с другой стороны — развивать эту территорию. Главное, что Калуга сегодня является одним из самых высокоразвитых областных центров не только ЦФО, но и нашей страны», — считает Анатолий Артамонов.