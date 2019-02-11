Галле, Германия, 11 февраля, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Эксперты немецкого Института экономических исследований в Галле (IWH) подсчитали, как повлияет выход Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем на рынок труда в Германии, 11 февраля передает агентство Associated Press.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Согласно исследованию IWH, «жесткий Brexit» приведет к потере немецкими предприятиями до 100 тыс. рабочих мест — прежде всего, из-за ожидаемого сокращения объема торговли с Великобританией на 25%.

Сильнее всего пострадает немецкий автопром, а именно рабочие Вольфсбурга, где находится штаб-квартира Volkswagen, и региона Дингольфинг-Ландау в южной Баварии, в котором находятся заводы BMW.

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