Киев, 11 февраля, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Производство автотранспортных средств на Украине в январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 57% — до 893 единиц.

Thomas doerfer Skoda Yeti

Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром», обнародованном сегодня, 11 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ассоциации отмечают, что положительную динамику сформировала крупноузловая сборка легковых автомобилей завода «Еврокар» в Закарпатье, объемы которого по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 73%.

«На сегодня «Еврокар» является единственным предприятием в Украине, где продолжается выпуск легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

В то же время производство коммерческих автомобилей упало более чем в шесть раз, за январь месяц было изготовлено всего пять машин. Производство автобусов осталось на уровне прошлого года — 60 автобусов в январе-2019 против 59 шт. годом ранее.

«Укравтопром» информирует, спрос на электромобили на Украине вырос в 2,3 раза. В частности, в январе украинцы поставили на учет 441 электромобиль, основную массу в данном сегменте авторынка составили подержанные автомобили, ввезенные из-за границы (404 шт.) Самым популярным электромобилем на украинском рынке остается Nissan Leaf.

Напомним, что, по данным ассоциации «Укравтопром», производство автотранспортных средств на Украине в 2018 году по сравнению с 2017 г. снизилось на 23% и составило 6616 единиц. При этом «флагман» украинского автомобилестроения — ЗАЗ — выпустил за прошлый год всего 1 новый автомобиль.

Глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко в своей колонке для издания «Автоцентр», размышляя о текущей ситуации, констатирует, что если в стране нет авторынка, то не будет и заводов, производящих продукцию для этого рынка.

«Если в Украине весь рынок новых авто — 80 тыс., то кто купит хотя бы 30−40 тысяч авто одного бренда украинского завода? И проблема в том, что наши «экономисты во власти» ведут себя вопреки всякой логике и с экономической наукой явно не знакомы (да и не пытаются изучать оную). Мировая экономическая модель в наше время — это потребление (другой умные дяди пока не придумали), а у нас потребителя всё больше и больше загоняют в нищету, как следствие — огромное падение потребления и начинается обвал», — комментирует ситуацию эксперт.

«Приостановление производства легковых автомобилей связано с малым объемом их продаж в Украине. Но с ростом активности отечественного рынка мы будем готовы возобновить производство», — заявляет пресс-секретарь Департамента маркетинговых коммуникаций «УкрАвто» Дмитрий Скляренко в комментарии «Автотеме».

По его словам, отсутствие у органов власти желания препятствовать бесконтрольному ввозу автомобилей с иностранной регистрацией привело к тому, что, по различным источникам, их насчитывается на Украине уже более 3 млн.