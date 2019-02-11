Кострома, 11 февраля, 2019, 16:32 — ИА Регнум. В Костроме зафиксированы самые низкие цены на бензин, сообщает Росстат. По данным на 4 февраля, средняя потребительская стоимость на бензин в городе составила 42,71 рубля.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По данным экспертов, за прошедшую неделю стоимость бензина больше всего подорожала в Тюмени — на 2,2%. Наиболее заметное снижение цен было зафиксировано в Иркутске — на 2,1%, Магадане — на 1,1% и Кызыле — на 0,9%.

Отметим, что бензин в Ярославле и Иваново стоит дороже, чем в Костроме: 42,78 и 42,77 рубля за литр соответственно. Самая высокая цена на топливо зафиксирована в Москве — 46,16 рублей за литр.

ИА REGNUM напоминает, что из-за повышения цен на бензин глава региона поручил профильным ведомствам перевести «государственный и муниципальный транспорт на газомоторное топливо».

В регионе работают порядка 290 автобусов, 33 из них — на газе. Как отмечают в пресс-службе губернатора области, для «ПАТП-3» — одной из транспортных компаний — до конца 2018 года будет закуплено 10 автобусов, работающих на газе. С новыми автобусами компания сможет сэкономить на топливе около 7 миллионов рублей в год и направить эти деньги на обновление транспорта и развитие компании.