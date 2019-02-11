Берн, 11 февраля, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Правительства Великобритании и Швейцарии заключили соглашение о торговле между странами, которое будет действовать после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, 11 февраля передает агентство Associated Press.

Flazingo Photos Соглашение

По сообщению швейцарской стороны, соглашение, подписанное в Берне, «повторяет подавляющее большинство пунктов торговых соглашений с ЕС, которые в настоящее время регулируют отношения между Швейцарией и Великобританией».

Швейцария не является страной-членом ЕС. Великобритания выходит из Европейского союза 29 марта текущего года.

Читайте также: Лондону советуют подумать, как не стать Малобританией