Москва, 11 февраля, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Потепление в Московском регионе продолжится в ближайшие дни, и к середине недели установится настоящая весенняя погода. Об этом сообщили 11 февраля в центре погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель в Москве

Согласно прогнозу синоптиков, пик потепления придётся на среду, 13 февраля, воздух в Москве погреется до +3 градусов. При этом ожидается ненастная погода, в этот день может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Уже со следующего дня температура воздуха в регионе начнёт понижаться. К пятнице, 15 февраля, столбики термометров опустятся до 1 градуса ниже нуля, однако это по-прежнему будет на 3 градуса выше климатической нормы.