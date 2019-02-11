Москва, 11 февраля, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Госдума завтра, 12 февраля, обсудит в первом чтении законопроект об устойчивости российского сегмента интернета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 февраля, об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Законопроект будет рассмотрен первым среди законопроектов первого чтения», — отметил Жуков по итогам заседания Совета Думы.

Ранее комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении.

Счетная палата выступила против инициативы, одним из авторов которой выступил член Совфеда Андрей Клишас. Реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату, уверены аудиторы.

Инициативу, которую также называют законопроектом об автономном Рунете, парламентарии планируют доработать ко второму чтению.